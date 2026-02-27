◆欧州ＣＬ２０２５―２６ベスト１６組み合わせ抽選会（２７日、スイス・ニヨン）決勝トーナメントの組み合わせ抽選会が行われ、前年覇者でプレーオフを勝ち抜いたパリＳＧ（フランス）はラウンド１６で、クラブＷ杯優勝のチェルシー（イングランド）と対戦する。Ｒマドリード（スペイン）―マンチェスターＣ（イングランド）の好カードも実現した。リーグフェーズ１位のアーセナル（イングランド）はレバークーゼン（ドイツ）