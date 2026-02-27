大人になると、家事や仕事を優先して、つい自分の体のことを後回しにしてしまいがちですよね。ちょっとした体調不良を「いつものこと」と軽く考えてしまうことも少なくありません。今回は、筆者の友人の体験談をご紹介します。 今年もやってきた、「あれ」の季節 昨年の3月のことです。私は連日の微熱と頭痛、そして体のだるさに悩まされていました。 重度の花粉症を抱える私にとって、これらの症状は「今年もまたこの季節が