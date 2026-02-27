フリースタイルスキー・モーグルのＷ杯日本大会が２８日、富山・南砺市で開幕する。ミラノ・コルティナ五輪男子デュアルモーグル（ＤＭ）銀、モーグル銅の堀島行真（トヨタ自動車）と、ＤＭ４位入賞の島川拓也（日本仮設）らトップ選手が大会に先立って行われた次世代育成イベント「ユニクロドリームプロジェクト」に参加し、地元の小・中学生３２人と質問コーナーなどを通じて交流した。２２日に閉幕したばかりの熱気そのまま