スポーティな軽快さに、都会的な洗練をプラスした最新ブルゾンが勢揃い。マットな質感が美しい別注モデルや、ブラウスのように優雅なボリュームスリーブ、上品な光沢のサテン素材など、大人の女性がデイリーに、そして品よく羽織れるアイテムをご紹介します。 【ユナイテッドアローズ】別注「ENZI」のマットな質感が導く、洗練のスポーツリュクス 「LUISA ドロスト ブルゾン」\88,000【