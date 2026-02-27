歌舞伎の人間国宝、片岡仁左衛門が２７日、都内で行われた「第３３回読売演劇大賞」贈賞式に出席し、芸術栄誉賞を受賞した喜びを語った。仁左衛門は第２３回（２０１５年）で大賞を受賞。今回は歌舞伎三大名作「仮名手本忠臣蔵」「菅原伝授手習鑑」「義経千本桜」の演技及び、長年にわたる歌舞伎界への貢献が認められた。仁左衛門は「歌舞伎界に貢献など大それたことはしていませんよ」と謙遜。博江夫人も見守る中、「フォロ