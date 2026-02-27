MON7Aが、3月7日にリリースする2ndシングル「僕のかわい子ちゃん」のMVプレミア公開ページが本日オープンし、新たなティザー映像を公開した。今回のMVは、全編ベトナム・ハロンにてロケーション撮影が敢行されているという。MV本編は3月7日20時に公開されるので、楽しみにお待ちいただきたい。また、歌詞検索サービス「歌ネット」にて歌詞が先行公開された。先日、TOKYO FM/全国38局ネット「SCHOOL OF LOCK!」にて楽曲が初オンエア