ノルディックスキーの日本勢は、ジャンプ陣が個人で３つ、混合団体で１つの計４つのメダルを取りお家芸復活を印象づけた。男女で新星が誕生したのは大きな成果。今後若手が伸びてくれば、さらに選手層が厚くなり、４年後への期待も大きい。担当の松末守司記者が総括した。ジャンプ陣は大きな成果を示した。男子の二階堂蓮（２４）＝日本ビール＝は、個人ノーマルヒル（ＮＨ）銅、同ラージヒル銀を獲得し、銅メダルを獲得した混