北海道ボールパークFビレッジに、サウナと食事の回復導線を一体で設計した新スポットが2026年5月にオープン予定です。「洞サウナ（DO SAUNA）」は、野球観戦の高揚感を静かに着地させる”ととのいの余白”をテーマにした施設です。同時オープン予定のグルテンフリー玄米うどん専門店「絵空事」と連携し、汗をかいた後の一杯まで含めて整う流れをつくっています☆ 洞サウナ(DO SAUNA)「Fビレッジ洞サウナ＆絵空事」