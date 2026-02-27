ひな祭りの時期に合わせて、国産長寿ザメ軟骨を扱う「元気屋」が春の特別セールを実施します。今回は楽天市場とAmazonで価格条件が分かれており、購入チャネルに合わせて選びやすい構成です。「子どもや孫の成長をこれからも見守りたい」という声に寄り添った企画として打ち出されています！ 元気屋「金の穂・極ひな祭り特別セール」 発表日：2026年2月27日企画名：ひな祭り特別企画対象商品：金の穂