旬な人が深くハマっている趣味について聞く連載。第21回は、『timelesz project』で最終審査に残り、その後ROIROMとしてデビューを果たした本多大夢さんが登場。人生をともにする保護猫への深い愛を伺いました。『週刊文春WOMAN2026創刊7周年記念号』より一部を抜粋・掲載します。【写真】この記事の写真を見る（12枚） ◆ ◆ ◆保護猫カフェ「ネコリパブリック東京お茶の水店」に到着するやいなや、本多大夢は靴を脱ぎ、