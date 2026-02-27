サッカーの欧州クラブ王者を決める欧州チャンピオンズリーグ（CL）の決勝トーナメント組み合わせ抽選が27日にスイスのニヨンで行われた。決勝トーナメント1回戦で遠藤航のリバプール（イングランド）はガラタサライ（トルコ）、守田英正のスポルティング（ポルトガル）はボデグリムト（ノルウェー）、伊藤洋輝のバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）はアタランタ（イタリア）とそれぞれ対戦が決まった。前身の欧州チャンピオンズ