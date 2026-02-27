来月も値上げが止まりません。食品や電気ガス代にとどまらず、通勤定期代が25%近くあがるケースもあります。横浜市のスーパー。来月から値上げをする商品について聞くと…スーパーセルシオ和田町店鶴田英明 店長「こちらのハーゲンダッツ、10円の値上げの予定です」他にも調味料などが値上げの対象だといいます。帝国データバンクによりますと、来月値上げされる飲料、食品は684品目。たとえば、伊藤園の「お〜いお茶」やコ