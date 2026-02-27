江崎グリコは２７日、主力の「ポッキー」や「プリッツ」「ジャイアントカプリコ」など菓子類３８品を５月１日出荷分から順次、３〜１２％値上げすると発表した。カカオ豆を含めた原材料価格やエネルギー費用の高騰が原因としている。店頭参考価格（税抜き）は「ポッキーチョコレート」が２２０円から２２７円、「プリッツ旨サラダ」が１２４円から１３０円になる。そのほか、「カフェゼリー」や「野菜足りてますか？」など