犬のニオイを抑えるための「適切なお手入れ」5選 1.ブラッシング ブラッシングは、毎日行うのが理想的です。外を歩くと、目に見えないホコリや花粉、泥などが毛の中に絡まり、それがニオイの原因になります。 ブラシをかけることで、これらの汚れを落とすだけでなく、役目を終えて抜け落ちた「死毛」を取り除くことができます。抜け毛が体に残っていると、蒸れて雑菌が繁殖しやすくなるため、こまめに取り除いてあげましょう