出勤前の飼い主さんとわんこのお決まりルーティンがSNSで話題です。『行ってくるね』と伝えたとたん、わんこの表情は一変し…！？反響を呼んだ投稿は、記事執筆時点で82万回再生を突破し「ムリ、行けない！」「鳴き声が切なすぎ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『行ってくるね』と超大型犬に伝えた結果→突然態度が変わって…仕事に行きたくなくなる『表情』】 「行ってくるね」と言われたワン