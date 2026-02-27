『不器用な犬』がみせる仕草や行動５選 不器用な犬は、他の犬よりもアピールが控えめな傾向にあります。ここでは、そんな不器用な犬がみせる仕草や行動を知り、愛犬が不器用な性格かどうかをチェックしましょう。 1.そっと体をくっつけて甘える 積極的な犬は、直接飼い主にわかりやすいようにアピールする一方で、不器用な犬は静かに「気づいてくれたら嬉しいな……」と控えめにアピールするわんこが多いで