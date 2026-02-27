日本航空（JAL）のエアバスA350-1000型機11号機（機体記号：JA11WJ）が現地時間2月27日、フランスのトゥールーズを出発した。あす2月28日午前に羽田空港に到着する見通し。エアバスA350-1000型機は、現行の国際線主力機であるボーイング777-300ERの後継機となる、新たな国際線フラッグシップ機。客室は4クラス239席仕様で、ファーストクラスは「1-1-1」配列の6席、ビジネスクラスは「1-2-1」配列の54席、プレミアムエコノミークラ