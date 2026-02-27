不登校の小中学生は、２０２４年度に３５万人を超え、過去最多を更新しました。「学校生活にやる気が出ない」「生活リズムの不調」「不安」などの理由が目立っているということです。こうした不登校の生徒に寄り添う、居場所づくりをすすめる学校があります。現場を取材しました。 フォロワー数３万４０００人の『TikTok校長』として話題の、広島桜が丘高校校長・安藤正晴さんが発信しているのは、『学校改革』です。現在