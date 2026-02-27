ボートレーサーの峰竜太選手は2月26日、自身のInstagramを更新。美人な妻との顔出しショットを披露しました。【写真】峰竜太＆美人妻の顔出しショット「ずっと若いお二人がいい刺激になります」峰選手は「ママとツーショットおたがい歳とりましたね〜これからもどうぞよろしく」とつづり、2枚の写真を投稿。滞在中のハワイのバーのような場所で、仲むつまじい夫婦ショットを披露しています。1枚目はアップのショットでアロハポー