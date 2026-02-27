◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 侍ジャパン-中日(27日、バンテリンドーム)侍ジャパンの2番手としてマウンドにあがった種市篤暉投手が、1イニングを1奪三振含む三者凡退に抑えました。佐藤輝明選手の3ランや佐々木泰選手のソロHRで生まれた4点の援護をもらい、4回のマウンドにあがった種市投手。初球から自己最速タイとなる155キロをマークする直球を投じます。その後は、この力強いストレートに加え、持ち味のスプリットで打者を