女優の大塚千弘（３９）が２７日、自身のインスタグラムを更新。夫で俳優の鈴木浩介（５１）との間に第２子を出産したことを公表した。前回の投稿が２０２５年１２月だったということもあり「皆様⁡お久しぶりです！お元気ですか？」とあいさつ。「私事で大変恐縮ですがこの度、第２子を出産致しました」と報告した。「予定日超過で産まれてきた赤ちゃんはのんびり屋さんのマイペースなのかな兎にも角にもやっぱり