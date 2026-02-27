人気ゲーム「ポケットモンスター（ポケモン）」の発売から２７日で３０年となった。一昨年に誕生５０周年を迎えた「ハローキティ」など、日本のＩＰ（知的財産）コンテンツは世界的に人気を集める。政府はコンテンツ産業を「基幹産業」と位置付け、関連ビジネスの振興に力を入れている。（寺田航）カビゴンやカイリューら１００匹大阪・難波のホテル「ＭＩＭＡＲＵ大阪難波ＮＯＲＴＨ」には、ポケモンの世界を楽しめる客室「