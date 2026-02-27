◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン―中日（2026年2月27日バンテリンドーム）侍ジャパンは27日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合・中日戦（バンテリンドーム）に臨んだ。前日に合流したドジャース・大谷翔平投手（31）らメジャー組は、この日と28日の壮行試合がNPB管轄のため規定により出場できないもののベンチで試合を見守った。4回の守備中には隣に座った坂本誠志郎捕手（阪神、32