「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋、侍ジャパン−中日」（２７日、バンテリンドーム）侍ジャパンのサポートメンバーとしてスタメン出場した広島・佐々木泰内野手が二回に左翼へ貴重な追加点となるソロ本塁打を放った。価値ある一発にＭＬＢ組も大盛り上がりだ。二回２死、中日・柳が投じた浮いた変化球をきれいにとらえると、打球は左翼席へ飛び込んでいった。豪快なフルスイングにベンチで見ていた菊池雄星は思