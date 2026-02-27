ケンエレファントは、『宇宙刑事ギャバン』より、「タイムトラベルシリーズ 宇宙刑事ギャバン」を2026年6月頃に発売する。BOX価格は440円、カプセル価格400円、6個パック2,640円。全国のカプセルトイ売り場やホビーショップ、直営店「ケンエレスタンド」各店舗、公式オンラインショップなどで順次展開予定。「タイムトラベルシリーズ 宇宙刑事ギャバン」は、『宇宙刑事ギャバン』の熱きグッズコレクション。ラインナップは全5種。