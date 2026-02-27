航空会社のスカイマークは２７日、３月１２〜２０日の臨時便運航予定を発表。羽田―札幌（新千歳）、札幌（新千歳）―茨城など６路線を運行する。札幌（新千歳）―羽田は嵐が札幌・大和ハウスプレミストドームでラストツアーを開催する１３〜１５日に２２時５０分発で深夜０時３０分着の臨時便を設け、さらに１３、１４日は２３時５５分発、午前１時３５分着の便も設ける。羽田空港からの公共交通機関がなく、到着する第１ター