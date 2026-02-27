来年１月に任期満了を迎える宮崎県知事選に、元宮崎県知事の東国原英夫氏（６８）が出馬する意向を固めたことが２７日、分かった。来月下旬にも宮崎市内のホテルで記者会見する方向で調整している。そのまんま東として活動していた２００６年１２月、出馬表明を行った時と同じホテルが会見場所の候補に挙がっており、２２年の前回選挙でもこの会場を利用した。インバウンドや農産品の海外輸出が活況の中、「九州の中でも特に宮