◇卓球◇ＷＴＴシンガポール・スマッシュ第６日（２７日、シンガポール・ＯＣＢＣアリーナ）【シンガポール２７日＝宮下京香】女子シングルス３回戦が行われ、２４年パリ五輪銅メダルで世界ランク１０位の早田ひな（日本生命）が、同５位の蒯曼（かいばん、中国）をフルゲームの末に破って８強入り。世界トップ５を破るのは、２４年２月の世界卓球団体戦決勝で当時ランク３位の陳夢（ちんむ）を倒して以来。同年夏の