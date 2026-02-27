大相撲の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）が弟子の幕内・伯乃富士（２２）に暴力を振るい、日本相撲協会から事情聴取を受けていたことが２７日、明らかになった。伊勢ケ浜親方は大阪市内で報道陣の取材に応じ、協会には自ら報告したと説明。「責任のない行動を取ってしまった」と謝罪した。今後はコンプライアンス委員会が調査を進め、春場所（３月８日初日・エディオンアリーナ大阪）後の理事会で協議される。角界最多の力士