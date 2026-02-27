富山市は今年4月から上下水道料金を改定し、一般的な家庭で1か月あたり合わせておよそ830円値上げします。市の上下水道局はきょう市民に上下水道事業への理解を深めてもらおうと初めて市民参加型のワークショップを開きました。このワークショップは富山市上下水道局が初めて開き、初回のきょうは水道をテーマに市民26人が参加しました。はじめに市の上下水道事業の経営アドバイザーを務める、岩手県立大