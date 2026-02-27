去年とれたコメを産地や品種ごとに評価する食味ランキングの結果がきょう公表されました。県産米3銘柄のうち収穫時期が遅い「晩稲」のてんこもりが7年ぶりに最高評価の特Aでしたがコシヒカリと富富富はともに特Aを逃し、前回から1段階評価を下げました。県は、猛暑や水不足などが要因と見ています。このランキングは日本穀物検定協会が見た目や味、香りなどを評価し、最高評価の「特A」から「A」「Aダッシュ」「B」「Bダッシュ」の