米軍普天間飛行場代替施設の建設を巡り、対策を話し合う協議会に臨む沖縄県名護市の渡具知武豊市長（左から2人目）＝27日午後、首相官邸政府は27日、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古移設を巡り、移設工事の影響緩和などを話し合う協議会を首相官邸で開いた。出席した名護市の渡具知武豊市長は、米軍キャンプ・シュワブ（名護市など）のヘリコプター離着陸帯（ヘリパッド）「フェニックス」の早期閉鎖を求めた