■強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」侍ジャパン ー 中日（27日バンテリンドーム）中日先発・柳裕也（31）が侍ジャパン打線の猛攻を受け、2回2被弾4失点の内容で降板。シーズン開幕へ向け不安が残る登板となった。先発・柳は前回登板の19日・日本ハムとの練習試合（北谷）で先発し、今季初の対外試合登板を2イニング完全投球。昨季14試合に先発し3勝5敗、防御率3.29をマークした。柳の立ち上がりは、1死か