「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋、侍ジャパン−中日」（２７日、バンテリンドーム）侍ジャパンの佐藤輝明内野手が初回にいきなり３ランを放った。柳が投じた内角低めのボールをきれいに振り抜いた。打球は打った瞬間に行ったと分かる軌道を描き、右翼席中段へ着弾。一気にバンテリンドームを熱狂へ包んだ。宮崎での壮行試合でも初戦で３安打５打点をマークした佐藤輝。バンテリンドームには今季からホームラ