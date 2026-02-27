職場の人たちとの会食や飲み会があったり、友達と会う機会があったりと、ママが夜に出かけることもあるでしょう。その場合、家族の夕ご飯の準備や子どものお世話などがあるために、旦那さんに相談することもあるようですね。でもあるママは、旦那さんからOKが出ないようで……。こんな投稿がありました。『今まで何回か職場の飲み会に誘われているけれど、旦那に相談してもOKをもらったことがない。「そんな金どこにあるの？」と言