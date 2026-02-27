福岡県警柳川署は27日、柳川市の住民が持つ携帯に26日午前11時ごろ、知らない番号から不審な着信があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話に出ると相手は警視庁捜査二課をかたり「霞が関まで、身分証を持って来れるか」などと言われる偽電話だった。