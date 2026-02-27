熊本市が物価高対策として発行を支援するプレミアム付き商品券事業を巡り、「並んでも買えない」「市外居住者が購入できるのは不公平だ」などの市民の不満が噴出している。最大40％のプレミアム率で今月中旬に販売開始。苦情を受けた市は、発行する商業施設や商店街に販売方法の変更を要望した。販売延期や再検討を決めた所もあり、混乱する事態となっている。