「毎日ちゃんと洗っているのに、なんとなく不安」「夕方になるとニオイが気になる」…ワキはもちろん、耳のうしろや首まわりなどは皮脂が多く、年齢とともにケア意識が高まる部位。そこで注目したいのが、洗浄と制汗を組み合わせた“ダブルケア”。今回は、直ヌリタイプや専用クレンジング、全身用洗浄料など、毎日の習慣に取り入れやすいアイテムを紹介する。【写真】“耳ウラ・首まで直ヌリ”大人のニオイを元から防ぐ一本■【