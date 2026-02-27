俳優・柄本佑（39）が27日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲスト出演し、役作りのエピソードを語った。若手実力派として知られるが、こだわりについて聞かれると「△」の札を上げた。「逆に言うと、人から言われる、こだわってるよねとか（なら分かるが）、本人が“こだわってます”と言うと恥ずかしくなる」と、その理由を明かした。それでも、こだわった演出があるという。それは、一昨年放送されたNHK