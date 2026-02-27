◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン―中日（2026年2月27日バンテリンD）侍ジャパンは27日、バンテリンドームで行われた「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合で中日と対戦。先発のマウンドに立った宮城大弥投手（24＝オリックス）は3回1安打無失点と上々のピッチングを披露した。初回を3人で仕留めると、2回1死からは2者連続三振と圧倒した。4点リードの3回、先頭のカリステに四球を与えて初