「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋、侍ジャパン−中日」（２７日、バンテリンドーム）試合前セレモニーが行われ、ドジャースの大谷翔平投手ら試合に出場しないＭＬＢ組も整列。スタンドから大歓声がわき起こった中、国歌斉唱後には中日側に一礼して感謝の思いを伝えるシーンがあった。入場した際に大歓声を浴びた大谷。その後、三塁線に選手、首脳陣が一同に整列。国歌斉唱が行われた中、脱帽した上で静かに聞き