【その他の画像・動画等を元記事で観る】シリーズ累計100万部突破の人気タイトル『無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す』のTVアニメのOPテーマに、花耶(かや)が歌う新曲「Windmaker」が決定した。花耶が歌う新曲「Windmaker」は、本アニメのために書き下ろされた楽曲。ケルティックサウンドとPOPSが融合した軽快なサウンドに、花耶の伸びやかな歌声が重なり合う印象的な楽曲となっている。本楽曲の音源は、3月27日公開予定のア