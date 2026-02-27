侍ジャパン・佐藤輝明内野手（２６）から早速１号弾が飛び出した。「４番・三塁」でスタメン出場した２７日の中日との強化試合（バンテリン）、初回、一死一塁から３番・牧が死球を受け、一、二塁となった直後。中日・柳の１３８キロ内角球を一閃。?打った瞬間?の弾道で先制３ランを右翼席中段に突きさした。２２日のソフトバンクとの強化試合でも３安打５打点と好調ぶりを披露していた昨季のセの二冠王は、これで侍ジャパン戦