【モデルプレス＝2026/02/27】歌手の工藤静香が2月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。過去ショットを公開した。【写真】キムタクの55歳妻「ほぼCocomi」娘と激似過去ショット◆工藤静香「ほぼCocomi」過去ショット公開工藤は、「ファンアカより」と記し、前髪を立ち上げて額を出した暗めのブラウンのロングヘアの自身の過去写真を公開。「ほぼCocomi」と長女で、音楽家のCocomiと似ているというコメントを添えている。◆工