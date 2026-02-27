鹿児島銀行のトップが交代します。27日、鹿児島銀行は緊急の会見を開き、4月1日付けで碇山浩美副頭取が頭取に昇格する人事を発表しました。 27日午後開かれた緊急の記者会見。鹿児島銀行の頭取に、碇山浩美副頭取が就任することが発表されました。 碇山新頭取は、薩摩川内市出身の63歳。専修大学卒業後、1985年に入行しました。鹿児島市の卸本町支店長や融資部長などを歴任し、2024年4月から副頭取を務めています。 今月に入っ