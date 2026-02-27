障害がある子どもの教育を担う県内の特別支援学校のうち、10校であわせて70の教室が足りていないことが分かりました。対象となる児童・生徒の増加が背景にあり、プレハブの校舎で対応している学校もあります。 これは27日の県議会で報告されたものです。県内に15ある特別支援学校のうち、10校で70の教室が不足している現状が示されました。 この中で最も教室が足りないのが、霧島市・姶良市・志布志市・曽於市・鹿屋市輝北町から