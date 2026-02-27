1万人以上のランナーが出走する今度の日曜開催の「鹿児島マラソン」。鹿児島市のおもてなし会場では27日、準備が着々と進んでいました。 今度の日曜開催の「鹿児島マラソン」。午前8時半スタートで、フルマラソン・ファンランあわせて、県内外・海外からおよそ1万5000人が出走します。 フルマラソンには、前回大会2位の日置市役所の公務員ランナー・飛松佑輔さんや、大会オフィシャルアンバサダー・東京