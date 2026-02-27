奄美市出身で去年、樟南高校を卒業し、大相撲入りした福崎、改め藤天晴。母校で27日、新十両昇進を祝う会が開かれました。 奄美市出身の福崎、改め「藤天晴」（19）。27日、母校・鹿児島市の樟南高校で、新十両昇進を祝う会が開かれました。学園や教職員の寄付などでおよそ170万円を集め、新しい化粧まわしを贈ることになり、そのデザインがお披露目されました。 （新十両 藤天晴）「この言葉に似合うような相撲をとれるように頑