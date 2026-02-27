ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けするコラム。今回は、2026年2月12日付で、株式会社Zの取締役CPROに就任した高橋メアリージュンさんに、「死生観」という深いテーマと、同社が提供開始した"生き活支援"アプリに託した思いについて伺いました。株式会社Z 取締役CPRO・高橋メアリージュンさん◆言葉に責任を持てる立場で関わりたい「もし今日が最期の日なら、誰に何を伝えますか？」女優として第一線で活躍