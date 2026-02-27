本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保が、リスナー＝「社員」として迎え、"ラジオの中の会社"をコンセプトに日常を共有していくTOKYO FMの夕方の生放送ラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜〜木曜17:00〜20:00）。2月17日（火）の放送では、根強いファンも多い冷凍食品メーカー「キンレイ」の看板ブランド「お水がいらないシリーズ」から人気商品の「お水がいらない 横浜家系ラーメン」と「麺屋はなび 台湾まぜそば」に注